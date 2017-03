Mini- Asteroid knapp an der Erde vorbeigerast

Ein Mini- Asteroid ist Donnerstagnachmittag ziemlich knapp an der Erde vorbeigeschrammt. Der erst wenige Stunden zuvor entdeckte kosmische Brocken mit dem Katalognamen 2017 EA raste laut Angaben der NASA um 15.05 Uhr MEZ in einer Entfernung von lediglich 14.500 Kilometern Entfernung - das entspricht weniger als vier Prozent der Distanz zwischen Erde und Mond - an unserem Planeten vorbei.