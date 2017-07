Mikrosatellit soll "Stern" im Weltall entfalten

Am 14. Juli soll es soweit sein: Dann schicken russische Forscher von Kasachstan aus einen Mikrosatelliten namens "Mayak" ins All. Wenn dieser seine Umlaufbahn in 700 Kilometern Höhe erreicht hat, soll er einen pyramidenförmigen Reflektor entfalten, der wie ein kräftig leuchtender Stern auf der Erde sichtbar sein wird.