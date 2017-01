Mehrere Uhren in Galileo- Satelliten ausgefallen

In den Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo sind mehrere Atomuhren ausgefallen. Betroffen seien bisher neun Uhren, sagte am Mittwoch der Chef der europäischen Raumfahrtagentur ESA, Jan Wörner, in Paris. "Wir wissen nicht, ob wir sie wiederbeleben können." Eine zehnte Atomuhr war vorübergehend ebenfalls ausgefallen, funktionierte später aber wieder.