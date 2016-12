Mehr Sex bei Frauen gut für ihr Gedächtnis

Ein Team an der McGill Universität in Kanada fand einen Zusammenhang zwischen Sex und dem Wachstum des Nervengewebes im Hypothalamus. Dabei handelt es sich um jenen Gehirnbereich, der unser Gefühls- und Sexualverhalten sowie Gedächtnis und das Nervensystem beeinflusst.

Frauen unter 30 für Studie herangezogen

Um ihre Thesen zu bestätigen, ersuchte das "Team 78" heterosexuelle Frauen unter 30 Jahren, sich einem Gedächtnistest über das Merken von Gesichtern von Menschen zu unterziehen und einen weiteren Test zu machen, der das Merken von abstrakten Worten zum Inhalt hatte. Vervollständigt wurde die Untersuchung mit einem Fragebogen über den Notendurchschnitt der Frauengruppe und ob sie Empfängnisverhütung praktizierten.

Professor: "Zusammenhang zwischen Sex und Gedächtnis"

"Die Chemikalien, die mit der Signalbelohnung zum Gehirn beteiligt sind - also Hormone und Neurotransmitter - haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Gedächtnis und sexueller Aktivität gibt", sagte Jens Pruessner, Psychologieprofessor an der McGill Universität, der in der Studie mitgearbeitet hatte, gegenüber der Frauenzeitschrift "Broadly". Zur Erklärung: Neurotransmitter sind Botenstoffe, die an chemischen Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle auf andere Zellen übertragen.

"Die Ergebnisse der Studie gehen in die Richtung, dass Sex oft mit den Gedächtnisfunktionen und dem Hypothalamus zusammenhängen", schrieben die Autoren der Studie in der Fachzeitschrift "Archives of Sexual Behaviour". Diese Verbindung könnte sich aus der Tatsache ergeben, dass Sex eine Art körperliche Ertüchtigung ist oder dass Sex hilft, Geisteszustände wie Depression oder Stress abzubauen.

Ältere Frauen können Sex mehr genießen

Die Ergebnisse greifen auch auf eine weitere Studie zurück, die darauf hinweist, dass Frauen mittleren Alters Sex mehr genießen können, weil sie mehr Selbstvertrauen und bessere kommunikative Fähigkeiten besitzen. Nun will das Team durch weitere Untersuchungen feststellen, ob auch das Erreichen eines Orgasmus das Gedächtnis beeinflusst.