Mehr Hilfe für Elefanten, aber nicht für Löwen

Elefanten und in freier Wildbahn lebende Löwen sollen künftig besser geschützt werden. Die Mitgliedsländer der Welt- Artenschutzkonferenz haben am Sonntag beschlossen, sich für eine weltweite Schließung der nationalen Elfenbeinmärkte starkzumachen. Während sich Tierschützer über einige Beschlüsse positiv äußerten, waren sie in einem anderen Fall weniger zufrieden - nämlich betreffend den Schutz der Löwen. Dort hatte man sich lediglich auf einen Kompromiss geeinigt.