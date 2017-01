Liger in russischem Wanderzoo geboren

Das ungewöhnliche Tier namens "Zar" wurde laut Airapetjan bereits vor zweieinhalb Monaten geboren. Seine Mutter, die einzige Tigerin im Zoo, heiße "Prinzessin", sein Vater "Cäsar". Die beiden Raubkatzen "lebten lange Zeit Seite an Seite, sie kannten sich gut. Und als für die Tigerin die Paarungszeit kam, gab es für sie keine andere Lösung", sagt Airapetjan.

Im Moment ernährt eine Ziege aus dem Zoo den Liger mit ihrer Milch. Der kleine "Zar" hat wie alle Liger das beige Fell eines Löwen und trägt im Gesicht die Streifen eines Tigers. "Im Moment ist er nicht größer als eine große Katze, aber ein erwachsener Liger ist noch größer und schwerer als seine Eltern", sagte Airapetjan. Ein ausgewachsener Liger könne mehr als 400 Kilogramm wiegen. Ein erwachsener Tiger ist etwa 300 Kilo schwer, ein ausgewachsener Löwe wiegt um die 250 Kilo.

Weltweit gibt es nur rund 20 Liger

Liger sind sehr seltene Tiere. In der Wildnis werden sie nach Angaben des Zoodirektors so gut wie nie geboren, was auch daran liege, dass Tiger in Asien, Löwen aber in Afrika leben. Momentan gebe es weltweit nur etwa 20 Liger. In den USA ist ein Liger namens "Herkules" offiziell als größte Raubkatze der Welt ins "Guinness- Buch der Rekorde" eingegangen. Er wiegt 418 Kilogramm und ist 3,33 Meter lang.