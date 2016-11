Leoniden erreichen Freitagnacht ihren Höhepunkt

Jedes Jahr zur selben Zeit kreuzt die Erde durch die Bahnen aus Gestein und Staub, die 55P/Tempel- Tuttle hinterlässt. Dabei gelangen Kometenpartikel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre und verglühen dort als Sternschnuppen. Ihren Namen tragen die Leoniden, weil sie aus dem Sternbild des Löwen (lateinisch: Leo) zu kommen scheinen.

Die Bahn von 55P/Tempel-Tuttle Foto: Nagoya City Science Museum

Meteorstrom war einst viel aktiver

Der Leoniden- Strom war einst wesentlich aktiver als heute, weshalb in früheren Zeiten der November als der Sternschnuppen- Monat schlechthin galt. Im November 1833 sollen es etwa bis zu 200.000 Sternschnuppen pro Stunde gewesen sein. Inzwischen ist die Trümmerwolke des Kometen jedoch schon sehr weit gestreut, weshalb der Meteorstrom in der Regel ein nur noch schwach ausgeprägtes Maximum aufweist.

Fern von der Großstadt sind die Leoniden ab dem späten Abend am östlichen Himmel beim Eintauchen in die Erdatmosphäre zu beobachten. Hobby- Astronomen sollten sich einen dunklen Ort suchen und ins Sternbild Löwe schauen. Allerdings erschwert dieses Jahr das helle Licht des noch ziemlich vollen Mondes die Beobachtung.

Foto: NASA

Wie viele Sternschnuppen zu sehen sind, ist laut Experten schwer vorhersagbar, vermutlich ist heuer nur mit rund zwanzig Meteoren pro Stunde zu rechnen. Zum Vergleich: Zur Jahrtausendwende waren während des Aktivitätsmaximums der Leoniden noch viele Hunderte Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten.

Wünsch dir was!

Im volkstümlichen Aberglauben hat jemand, der eine Sternschnuppe am nächtlichen Himmel sieht, einen Wunsch frei, der angeblich in Erfüllung geht. Der Wunsch muss allerdings rasch formuliert sein, denn nach maximal einer Sekunde ist die Sternschnuppe verglüht. Wichtig ist außerdem, dass man niemand anderem von dem Wunsch erzählt, denn sonst geht dieser nicht in Erfüllung.