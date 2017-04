Kreisstruktur auf dem Mars lässt Forscher rätseln

Auf Bildern, die die Marssonde "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO) jüngst zur Erde gefunkt hat, haben NASA- Forscher am Südpol des Roten Planeten eine kreisförmige Struktur entdeckt, die sie sich nicht so ohne Weiteres erklären können. Gemacht wurden die Aufnahmen mithilfe von HiRISE, einer besonders leistungsstarken Kamera an Bord von MRO.