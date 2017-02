Kein Zusammenhang zwischen Intelligenz und Moral

Bei Kindern entwickelt sich das moralische Denken unabhängig von ihrer Intelligenz. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (Dipf) in Frankfurt, wo Wissenschaftler 129 Sechs- bis Neunjährige untersucht haben. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Frontiers in Psychology" veröffentlicht.