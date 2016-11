Kann Zika- Virus Männer unfruchtbar machen?

Anstoß für ihre Studie waren Berichte über Zika- Viren in der Samenflüssigkeit von infizierten Männern. Ein Team um Jennifer Govero Washington University School of Medicine in Saint Louis im US- Bundesstaat Missouri infizierte männliche Mäuse mit dem Zika- Virus und untersuchte anschließend, wie sich das auf die Hoden, die Produktion des Sexualhormons Testosteron und die Gesundheit der Spermien auswirkte.

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Zika-Viren (rot) Foto: CDC

Mäusehoden dramatisch geschrumpft

Dabei zeigte sich, dass die Zika- Viren schon eine Woche nach der Infektion in den Mäusehoden nachweisbar waren. Nach einer weiteren Woche stellten die Forscher dann erste Schäden an den Hodenzellen der Nager fest, was in der Folge zu einer dramatischen Schrumpfung der Hoden führte. Nur drei Wochen nach Beginn der Infektion mit dem Erreger waren sie auf bis zu einem Zehntel ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin "Nature" . Zudem sei die Zahl der gut beweglichen Spermien dramatisch gesunken.

Mäusehoden vor (links) und drei Wochen nach (rechts) der Zika-Infektion. Foto: Prabagaran Esakky

Auch nach sechs Wochen hatten sich die Mäusehoden von der Infektion nicht erholt, berichten die Wissenschaftler. "Wir wissen nicht sicher, ob der Schaden irreversibel ist", wird Koautor Michael Diamond zitiert. "Aber ich vermute das, weil jene Zellen, die die interne Struktur des Hodens bilden, befallen und zerstört worden sind."

Kann Virus auch Männerhoden schädigen?

Ob das Zika- Virus bei Männern ähnlichen Schaden anrichten kann, ist noch unklar, da es dazu noch keine Daten gibt. "Unsere Studie erfolgte zwar an Mäusen, es spricht aber einiges dafür, dass auch Männer nach einer Zika- Infektion zumindest unter niedrigen Testosteronspiegeln und verringerten Spermienzahlen leiden könnten", sagt Diamond. Dass die Folgen derart drastisch ausfallen wie bei den Nagern, ist für ihn aber eher unwahrscheinlich. Bis dato gebe es keine entsprechenden Berichte, so der Wissenschaftler. Er und andere Experten vermuten, dass die Folgen beim Menschen weniger schwerwiegend ausfallen.

Virus grassiert vor allem in Südamerika

Das Zika- Virus grassiert bisher vor allem in Südamerika. Die Erkrankung führt bei etwa 20 Prozent der Infizierten zu grippeähnlichen Symptomen und ist normalerweise nicht tödlich. Allerdings kann das Virus für Ungeborene während der Schwangerschaft gefährlich werden, es kann bei Neugeborenen Schädelfehlbildungen - die sogenannte Mikrozephalie - verursachen.