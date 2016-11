Japanische Firma entwickelt Taifun- Kraftwerk

Die Erzeugung von elektrischem Strom mittels Windrädern gehört weltweit zum Rückgrat des Sektors erneuerbare Energie. Einziges Problem: Bei starkem Wind müssen sie abgeschaltet werden, weil ab bestimmten Windgeschwindigkeiten Schäden an den Rotoren bis hin zum Totalausfall drohen. Ein japanisches Start- up will mit neuartigen Windturbine nun sogar die archaische Energie von Taifunen zur Stromerzeugung nutzen.