Japan schickt unbemannten Raumtransporter zur ISS

Japan hat am Freitag einen unbemannten Raumfrachter auf den Weg zur Internationalen Weltraumstation ISS gebracht. An Bord einer Trägerrakete vom Typ H- 2B hob er am späten Abend (Ortszeit) vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima in der südlichen Provinz Kagoshima ab.