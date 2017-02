Jagdwerkzeuge aus Steinzeit in Dänemark gefunden

In Dänemark haben Archäologen rund 13.000 Jahre alte Jagdwerkzeuge und Rentiergeweihe aus der Steinzeit gefunden. Die Entdeckung machten die Forscher schon im Dezember im Zusammenhang mit dem Bau einer Umgehungsstraße südlich der Stadt Horsens in Jütland, so wurde aber erst am Freitag öffentlich gemacht.