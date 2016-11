Israel: Forscher finden 3800 Jahre alte Tonkunst

In Israel haben Archäologen ein 3800 Jahre altes Tongefäß mit einer sitzenden Skulptur gefunden. Der rund 18 Zentimeter hohe Krug sei in der Stadt Jahud nahe Tel Aviv entdeckt worden, teilte die Israelische Altertumsbehörde am Mittwoch mit. Die menschliche Figur hockt in Denkerpose auf dem Gefäß.