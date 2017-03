Hubschrauber werden bald deutlich leiser fliegen

Der Lärm bei Starts und Landungen ist für viele Menschen, die zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern wohnen, ein bekanntes Problem. Die neuen Rotoren sind nicht wie bisher weitestgehend gerade, sondern an zwei Stellen geknickt. Der Knall, der beim Durchschlagen der Luftwirbel entsteht, ist dadurch viel leiser, so der DLR- Forscher.

Lärmbelastung wird halbiert

"Die Reduktion ist vor allem im Landeanflug deutlich wahrnehmbar", sagte van der Wall im Braunschweiger Haus der Wissenschaft. Mit der optimierten Form der Rotoren lasse sich die Lautstärke um fünf bis sechs Dezibel verringern. Für das subjektive Hörempfinden des Menschen bedeute dies eine Halbierung der Lärmbelastung, erklärte der Wissenschaftler.

Die Rotorblätter seien mittlerweile serienreif und es laufe die Zertifizierung. Erstmals zum Einsatz kämen sie beim neuen Airbus- Helikopter H160, der ab 2018 ausgeliefert werden solle.

Foto: Airbus Helicopters/Jerome Deulin