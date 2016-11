Hausmeister findet uralte ägyptische Vogelmumie

Der Hausmeister des Suermondt- Ludwig- Museums im deutschen Aachen hat im Keller zufällig eine jahrtausendealte Vogelmumie aus Ägypten entdeckt. Sie lag in einer Holztruhe, die für eine Ausstellung nach oben gebracht werden sollte. "Wahrscheinlich ist die Mumie des kleinen Falken während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Truhe gelegt worden. Vom wem, wissen wir aber nicht", so eine Stadtsprecherin.