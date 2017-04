"Großer Kalter Fleck" auf dem Jupiter entdeckt

Entdeckt haben Wissenschaftler um Tom Stallard von der University of Leicester in Großbritannien den Großen Kalten Fleck in Aufnahmen, die das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte in Chile und ein Instrument an der Infrared Telescope Facility der US- Raumfahrtbehörde NASA am Mauna- Kea- Observatorium auf Hawaii (Bild unten) von der oberen Atmosphäre des Jupiter gemacht hatten.

Die Infrared Telescope Facility am Mauna Kea auf Hawaii Foto: NASA (CC BY-SA 2.5)

Mit Abmessungen von 24.000 mal 12.000 Kilometern ist der Große Kalte Fleck" fast genau so große wie der Große Rote Fleck, der größte Wirbelsturm im Sonnensystem, berichten die Forscher. In den Wärmebildern der Teleskope erscheine die neu entdeckte Wetteranomalie dunkel, weil die Temperatur dort etwa 200 Grad niedriger sei als in der restlichen oberen Atmosphäre, wo es zwischen 420 und 720 Grad Celsius heiß ist, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal "Geophysical Research Letters" .

"Es ist das erste Mal, dass wir - abgesehen von den hellen Polarlichtern des Planeten - überhaupt ein Wetterphänomen in der oberen Atmosphäre des Jupiter beobachtet haben", wird Stallard auf der Website der Universität Leicester zitiert. "Der Große Kalte Fleck ist deutlich veränderlicher als der sich nur sehr langsam verändernde Große Rote Fleck: Innerhalb von nur Tagen bis Wochen wechselt er dramatisch Form und Größe", so der Forscher.

Der Große Rote Fleck auf dem Jupiter Foto: NASA