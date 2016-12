Geminiden sorgen ab sofort für Sternschnuppen

Die Geminiden treten zwischen dem 4. und 17. Dezember auf, wobei für gewöhnlich der Zeitraum um das Maximum am 14. Dezember herum am interessantesten ist. Weil heuer an diesem Tag der Vollmond am Himmel steht (das bedeutet schlechte Bedingungen für Astronomie- Fans), sollte man besser versuchen, schon in den Nächten auf den 8., 9. oder 10. Dezember nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Bis zu rund 100 Meteore, die vor allem in Richtung Osten für wenige Sekunden aufleuchten, flitzen heuer pro Stunde über den nächtlichen Himmel.

Verursacht wird der Meteorschauer der Geminiden vom erdnahen Asteroiden (3200) Phaethon , einem dereinst stattlichen Kometen mit einer Eis- und Staubhülle. Diese Außenschichten, die für die teils eindrucksvollen Erscheinungen von Kometen verantwortlich zeichnen, sind aber längst verloren gegangen. Übrig geblieben ist der feste Kern des Phaethon, der nach wie vor seine Bahn um die Sonne zieht.

Die Bahn des Asteroiden (3200) Phaethon Foto: Sky and Telescope

Winzige Partikel als Sternschnuppen zu sehen

Jedes Mal, wenn die Erde auf ihrer Bahn Phaethons Trümmerspur kreuzt, geraten kleine und kleinste Partikel (sogenannte Meteoroiden) in die Erdatmosphäre, verglühen dort durch die Reibung und sind als Sternschnuppen (Meteore) zu sehen. Die Geminiden zählen zu den spektakulärsten Meteorschauern des Jahres.

An einem dunklen Beobachtungsort sind - ein wolkenfreier Himmel vorausgesetzt - die Chancen auf viele Sternschnuppen- Sichtungen besonders günstig. Die Zwillinge (lateinisch: gemini) mit ihren hellen Hauptsternen Castor und Pollux standen übrigens Pate bei der Namensgebung für den Geminiden- Schwarm, weil die Sternschnuppen aus genau dieser Richtung zu fallen scheinen.

Die Aktivität der Geminiden hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht, 2013 etwa wurden im Maximum annähernd 140 Sternschnuppen pro Stunde registriert, heuer werden es etwa 100 sein. Die Geminiden sind besonders eindrucksvoll, weil sie viele helle, typischerweise gelblich- weiß leuchtende Meteore hervorbringen und sich im Gegensatz zu anderen Meteoren auch sehr gut in den Abendstunden beobachten lassen.

Ursiden- Maximum kurz vor Heiligem Abend

In der zweiten Dezember- Hälfte sind außerdem die Ursiden aktiv, deren Radiant im Sternbild des Kleinen Bären liegt. Sie gehen auf den Kometen 8P/Tuttle zurück. Sie erreichen ihr Aktivitätsmaximum am 23. Dezember, einen Tag vor dem Heiligen Abend. Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde werden - wolkenloser Himmel vorausgesetzt - laut Angaben von Experten zu beobachten sein.