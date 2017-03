Geheime Videos von US- Atomtests jetzt auf YouTube

Ein US- Forscher hat Dutzende Videos von Atomtests auf YouTube gestellt und gibt Internetnutzern damit einen raren Einblick in das US- Nuklearprogramm der Jahre 1945 bis 1962. Die Videos waren bisher geheim und lagerten seit Jahrzehnten in Hochsicherheitsbunkern. Weil die Originalfilmrollen sich langsam zersetzen, werden sie nun digitalisiert und für die Nachwelt archiviert.