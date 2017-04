Garnele nach Popgruppe Pink Floyd benannt

Das zu den sogenannten Knallkrebsen gehörende Tiere wurde kürzlich an der Pazifikküste von Panama entdeckt - unter den Forschern ist mit Sammy de Grave ein eingefleischter Pink Floyd- Fan. "Ich höre Pink Floyd, seit sie 1979 ihr Album 'The Wall' veröffentlicht haben, damals war ich 14", schrieb der Wissenschaftler in dem Bericht über die neue Knallkrebs- Art.

Es sei das erste Mal, dass der legendären, britischen Popgruppe eine solche Ehre zuteil werde, hieß es auf der Website der Universität weiter. Eine Reaktion der Musiker ist nicht bekannt.