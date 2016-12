Gaming lindert Phantomschmerzen bei Amputierten

Menschen mit amputierten Gliedmaßen können mithilfe von Spielen in virtuellen Welten ihre Phantomschmerzen lindern. Die britische Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Ergebnisse einer Untersuchung mit 14 Patienten, denen jeweils ein Arm fehlte. Sie sollten am Computer ihren vermeintlich fehlenden Arm benutzen - und berichteten später von einer Linderung des Phantomschmerzes.