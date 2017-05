Freiwilliger Gluten- Verzicht nützt dem Herz nicht

Die Wissenschaftler hatten gesunde, nicht an Gluten- Unverträglichkeit (Zöliakie) leidende Teilnehmer nach deren Gluten- Konsum in fünf Gruppen eingeteilt und ihre Herzgesundheit betrachtet. "Sogar in der Gruppe mit dem niedrigsten Gluten- Konsum gab es dieselben Raten an koronarer Herzerkrankung wie in der Gruppe mit dem höchsten Konsum", so Koautor Andrew Chan von der Harvard School of Medicine.

"Gluten ist selbstverständlich schädlich für Menschen mit Zöliakie", betont Autor Benjamin Lebwohl von der Columbia University. Aber durch populäre Diätbücher glaubten viele Menschen, dass eine glutenarme Diät für jeden gesund sei. Wer aber auf Vollkorn- Produkte verzichte, laufe auch Gefahr, gleichzeitig deren schützenden Effekt vor Herzerkrankungen zu verlieren.

