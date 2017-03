Frauen leiden öfter und heftiger unter Allergien

Frauen leiden häufiger und auch heftiger an Pollen- bzw. Nahrungsmittelallergien und somit auch an Asthma. Das haben Forscher an der MedUni Wien herausgefunden. Einerseits erhöhen weibliche Sexualhormone das Risiko und die Symptomatik von Asthma und Allergien, andererseits haben auch Hormonpräparate wie die Anti- Baby- Pille eine Bedeutung, berichteten sie am Dienstag.