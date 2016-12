Fracking kann Trinkwasser- Qualität beeinträchtigen

Für den Bericht wurden demnach mehr als 1200 Quellen ausgewertet. Es handle sich um "die bisher umfassendste Zusammenstellung von wissenschaftlichen Daten aus den USA" zu dem Thema, so die amerikanischen Umweltbehörde.

Behörde ändert ihre Einschätzung

Der EPA- Bericht war vom US- Kongress angefordert worden. In einer vorläufigen Stellungnahme hatte die Behörde noch erklärt, es gebe keine Beweise, dass Fracking die Trinkwasserreserven des Landes beeinträchtige. Dieser Satz wurde jedoch aus der Endfassung des Berichts gestrichen.

Eine Fracking-Anlage in Pennsylvania Foto: EPA/Jim Lo Scalzo/picturedesk.com

Es gebe "bestimmte Bedingungen, unter denen Beeinträchtigungen durch Fracking häufiger auftreten oder schwerwiegender ausfallen können", heißt es in der EPA- Studie. Dies sei etwa der Fall, wenn die Technologie in Gegenden genutzt wird, in denen es wenig Wasser gibt, oder wenn das beim Fracking entstehende Abwasser in nicht ausreichend abgedichteten Gruben entsorgt werde.

Keine konkreten Fälle gelistet

In dem Bericht werden keine konkreten Fälle aufgelistet, in denen es durch Fracking zu Trinkwasserverschmutzungen kam. Auch die Frage, wie häufig so etwas passiert oder passieren kann, bleibt offen.

Beim Fracking wird unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst, um Gestein aufzuspalten und das darin enthaltene Erdgas oder Erdöl zu fördern. Kritiker warnen, dass die chemischen Substanzen durch undichte Stellen ins Erdreich eindringen und das Grundwasser verschmutzen könnten.