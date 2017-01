Forschungsstation in der Antarktis muss umziehen

Eine britische Forschungsstation in der Antarktis muss wegen des Klimawandels umziehen. Zwei in der Umgebung der Station "Halley VI" entdeckte Risse im Eis würden darauf hindeuten, dass das Eis unter der Station abbrechen könnte, erklärte die British Antarctic Survey (BAS) am Montag. 16 Bewohner, die eigentlich den Polarwinter auf "Halley- VI" verbringen sollten, würden nun umgesiedelt.