Forschern gelingen rare Aufnahmen von True- Walen

Die True- Wale (auch als True- Zweizahnwale bekannt) gehören zu den am seltensten beobachteten Meeressäugern. Jetzt sind Forschern die wohl ersten Unterwasseraufnahmen dieser Tiere gelungen. Zusammen mit zahlreiche Fotos und Untersuchungen gestrandeter Tiere geben sie Einblick in das Leben der sehr selten beobachteten Schnabelwale, bei denen unter anderem ein Farbmuster am Kopf entdeckt wurde, das zuvor noch nicht beschrieben war.