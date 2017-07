Forscher lösen Rätsel um "merkwürdigstes Tier"

Deutsche Forscher haben das Rätsel um einen Fossilienfund des Evolutionsbiologen Charles Darwin gelöst. Der hatte in Patagonien Knochen gefunden, die "anders aussahen als alles, was er kannte", sagte Anton Hofreiter von der Universität Potsdam, der anhand einer Genanalyse mit seinen Kollegen das Tier in die Systematik einordnen. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht.