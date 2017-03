Forscher holt mit Sonnenlicht Wasserstoff aus Holz

Dazu verwenden die Forscher sogenannte "Quantenpunkte". "Das sind Nanokristalle, die in diesem Fall aus den chemischen Elementen Cadmium und Schwefel zusammengebaut sind", erklärte Erwin Reisner, der am von der OMV kofinanzierten Christian- Doppler- Labor für Erneuerbare Syngas Chemie und an der Universität Cambridge (England) forscht. Sie sind so klein, dass in ihnen Quanteneffekte auftreten und funktionieren in dem Prozess als licht- getriebener Reaktionsbeschleuniger (Katalysator), berichten die Wissenschaftler im Fachjournal "Nature Energy".

Neue Methode äußerst klimafreundlich

Mit ihrer Hilfe und Sonnenlicht als Energielieferant findet eine chemische Reaktion statt: der Holz- Zellstoff (Lignozellulose) wird oxidiert und es entstehen der Energieträger Wasserstoff (H2) als gewünschtes Produkt, sowie CO2. Letzteres fällt nicht als Gas, sondern in Form von Karbonat an. Dadurch wird der Kohlenstoff, den die Bäume zum Wachsen aus der Luft gewonnen haben, nicht wieder freigesetzt und der gesamte Zyklus entzieht der Atmosphäre CO2, so Reisner.

Außer Sonnenlicht keine Energiequelle notwendig

Derzeit wird Wasserstoff hingegen fast ausschließlich mit sehr hohem Energieaufwand durch fossile Brennstoffe hergestellt, und ist daher nicht klimaneutral. Bei dem neu entwickelten Prozess sei außer Sonnenlicht keine weitere Energiequelle nötig. Die Reaktion funktioniert bei ganz normalen Temperaturen (Raumtemperatur), wenn die Bedingungen passen, konkret wenn sie alkalisch sind, erklärte der Forscher.