Forscher fotografieren eckig geformten Asteroiden

Faszinierende Radarbilder von einem eckig geformten Asteroiden sind US- Astronomen mithilfe eines 70- Meter- Teleskops des Goldstone Deep Space Complex, einer Antennen- Anlage in der Mojave- Wüste im Süden Kaliforniens, gelungen. Sie zeigen einen kosmischen Brocken mit dem Katalognamen 2017 BQ6, der am 7. Februar an der Erde vorbeigeflogen ist.