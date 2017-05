Forscher entwickeln Touchscreen zum Aufsprühen

Die Bedienung per Touch ist intuitiv, ihr Einsatz stößt jedoch oft an seine Grenzen - insbesondere bei großen Flächen oder komplexeren Formen als einem typischen, flachen Smartphone- oder etwa Tablet- Display. Doch Wissenschaftler der Carneggie Mellon University haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, praktisch jede Oberfläche in einen Touchscreen zu verwandeln: Farbe.