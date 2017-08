Forscher entdecken in Bayern zwei neue Pilzarten

Im Bayerischen Wald haben Wissenschaftler zwei neu Pilzarten entdeckt. Sie seien bisher noch nicht in Bayern nachgewiesen worden, teilte ein Sprecher des Nationalparks Bayerischer Wald am Mittwoch mit. Bis zu 4000 verschiedene Arten vermuten die Forscher in der Region, sicher nachgewiesen wurden bisher aber erst knapp 3000.