Forscher entdecken auf Borneo neue Krötenart

Äußerlich unterscheidet sie sich zwar kaum von anderen Bachkröten, zu denen Ansonia teneritas gehört. Eine DNA- Analyse entlarvte sie jedoch als eigene Art, schrieb das Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern am Donnerstag in einer Mitteilung. Entdeckt hat ein Team um Stefan T. Hertwig die neue Krötenart auf dem entlegenen Usun- Apau- Plateau.

Die Kröte lebt an rasch fließenden Bergbächen mit Felsen. Sie hat also recht spezielle Anforderungen an ihren Lebensraum, was auch erklären dürfte, warum die Art erst an zwei Stellen auf Borneo nachgewiesen wurde. In den Augen der Forscher bestätigt die Entdeckung den unvorstellbar großen Artenreichtum der Insel, der noch sehr unvollständig bekannt sei, hieß es weiter.

Artenvielfalt Borneos ist stark bedroht

Manche Arten könnten unentdeckt bleiben, bevor sie aussterben. Denn die Artenvielfalt Borneos ist akut bedroht. Der Regenwald der Insel wird zunehmend gerodet und das Land beispielsweise für Palmölplantagen genutzt. Deshalb sollen im Rahmen des "Frogs- of- Borneo"- Projekts möglichst viele Arten und ihre Lebensräume wissenschaftlich erfasst werden. Nur so ließen sie sich gezielt schützen, schrieb das Naturhistorische Museum Bern.