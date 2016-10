Flug von Raumfrachter "Cygnus" zur ISS verschoben

Hurrikan "Nicole" soll sich in der Nacht auf Donnerstag den Bermuda- Inseln östlich der US- Küste nähern. "Cygnus" hätte nach seinem Start im US- Bundesstaat Virginia über die Bermuda- Inseln fliegen sollen, zudem gibt es dort eine Überwachungsstation für den Frachter.

Der Wirbelsturm "Nicole", fotografiert von einem Satelliten Foto: AFP/NASA

Der Sturm solle abgewartet und danach je nach Beschädigung der Überwachungsstation ein neuer Starttermin festgelegt werden, teilte die NASA mit.