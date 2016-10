Flachlandgorillas im Kongo vom Aussterben bedroht

Die im Osten der Demokratischen Republik Kongo lebenden Flachlandgorillas könnten in fünf Jahren in vielen ihrer Heimatgebiete ausgestorben sein, wenn die Regierung in Kinshasa nicht rasch gegensteuert. Seit Beginn des Bürgerkriegs 1996 im damaligen Zaire ist der Gorilla- Bestand um mehr als drei Viertel zurückgegangen. Heute leben in dem Gebiet nur noch 3800 Tiere dieser Art, warnen jetzt Wissenschaftler.