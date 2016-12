Fischer postet Fotos bizarrer Tiefsee- Bewohner

In der Tiefsee leben Hunderte Meter unter der Oberfläche und in ewiger Finsternis Tierarten, die manchmal selbst für die Wissenschaft noch Rätsel bergen. Und Kreaturen, die anmuten, als wären sie einem Horrorfilm entsprungen. Der Russe Roman Fedortsov, der auf einem Fischkutter arbeitet, hat auf Twitter Fotos der bizarrsten Kreaturen gepostet, die er in den Schleppnetzen gefunden hat.