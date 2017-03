"Feuerring" in Südamerika und Afrika zu sehen

Himmelsspektakel in Südamerika: Vor allem im Süden Chiles war am Sonntag eine beeindruckende ringförmige Sonnenfinsternis bei klarem Himmel zu sehen. Das seltene Naturschauspiel konnte unter anderem auch in Teilen Argentiniens verfolgt werden. Später war die Finsternis auch in Afrika erkennbar. In Europa war das Phänomen nicht zu sehen.