Februar 2017 war zweitwärmster weltweit seit 1880

Der heurige Februar war laut Angaben des Goddard Institute for Space Studies (GISS) der US- Raumfahrtbehörde NASA in New York weltweit der zweitwärmste Februar seit Beginn der Messungen anno 1880. Der Durchschnittswert lag demnach 0,2 Grad Celsius unter dem Wert des bisherigen Februar- Rekordhalters, der 2016 ermittelt wurde.