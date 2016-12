Europa beteiligt sich bis 2024 an Raumstation ISS

Die Vertreter der Mitgliedsländer gaben auch grünes Licht für die zweite Phase der prestigeträchtigen "ExoMars"- Mission, für die wegen einer Verzögerung knapp 440 Millionen Euro zusätzlich gebraucht wurden. Insgesamt stellten die 22 Mitgliedsstaaten der ESA 10,3 Milliarden Euro für Raumfahrtprogramme in den kommenden Jahren bereit. Die Agentur hatte Wünsche im Wert von rund elf Milliarden Euro angemeldet.

91 Millionen für ESA aus Österreich

Aus Österreich kommen in den nächsten fünf Jahren 91 Millionen Euro aus dem Budget des Infrastrukturministeriums zum Wissenschafts- und Basisprogramm der ESA, gab Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) nach der Sitzung bekannt. "Damit beteiligen wir uns an mehreren Wissenschaftsmissionen, fördern Start- ups und sichern den Betrieb von Testeinrichtungen für Weltraumtechnologie in Österreich", so Leichtfried.

Zusätzlich investiert das Infrastrukturministerium in den sogenannten Wahlprogrammen 113 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Dadurch gebe man österreichischen Unternehmen im Weltraumsektor die Möglichkeit, sich an den großen europäischen Erdbeobachtungsmissionen sowie auch Telekommunikationsprojekten oder auch Erkundungsmissionen wie "ExoMars" zu beteiligen, hieß es.