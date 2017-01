ESA- Forscher filmen Vorbeiflug der ISS am Mond

Gemacht haben Michel Breitfellner, Manuel Castillo, Abel de Burgos und Miguel Perez Ayucar die Aufnahme, die sie zu einem Video zusammengeschnitten haben, am 14. Jänner um 2:01 Uhr früh am Sitz der ESAC, einer Außenstelle der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Villafranca del Castillo, rund 30 Kilometer westlich von Madrid. Mithilfe des Serienbildmodus und kurzer Belichtungszeit gelang es ihnen, die rund 400 Kilometer entfernte ISS trotz ihrer hohen Geschwindigkeit 13- mal abzubilden.

Foto: ESA

Foto: ESA

ISS von Erde aus mit freiem Auge sichtbar

Die rund 450 Tonnen schwere, 110 Meter lange und seit dem Jahr 2000 ständig bemannte ISS (Bild oben) umkreist mit einer Geschwindigkeit von etwa 27.500 Stundenkilometern in einer Höhe von circa 400 bis 430 Kilometer unsere Erde. Mit etwas Glück ist der Außenposten der Menschheit im All dank seiner großen reflektierenden Sonnensegel sogar mit bloßem Auge von der Erde aus sichtbar, wenn er auf seinem Orbit von der Sonne angestrahlt wird.

Die Internationale Raumstation ISS Foto: NASA