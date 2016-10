Enträtselt: Warum gekühlte Tomaten fad schmecken

Durch Lagerung im Kühlschrank büßen Paradeiser an Geschmack ein. Warum das so ist und was dabei in der Frucht vor sich geht, haben US- Wissenschaftler untersucht. Ein Team um Harry Klee von der University of Florida in Gainesville fand heraus, dass Gene, die mit der Reifung zu tun haben, bei längerer Kühlung seltener abgelesen und daher weniger flüchtige Aromastoffe produziert werden.