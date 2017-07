Ehrgeizige Pläne: Japan will bis 2030 zum Mond

Japan will sich an der NASA- geführten Mission beteiligen, ab 2025 eine Raumstation in der Mondumlaufbahn zu bauen - als Zwischenstation auf dem Weg zum Fernziel Mars. Tokio möchte sich über die Beteiligung ein Sprungbrett zum Mond sichern, wie eine Sprecherin der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA sagte.

Zuletzt hatten bereits China und Indien, die regionalen Hauptkonkurrenten Japans, mit ambitionierten Raumfahrtprogrammen und Missionen von sich Reden gemacht. So war im November Chinas Raumfähre "Shenzhou- 11" mit zwei Astronauten zur Erde zurückgekehrt, nach der bisher längsten Allmission chinesischer Astronauten. Zudem will Peking gegen Ende des Jahrzehntes einen Mars- Rover zum Roten Planeten schicken.