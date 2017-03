"Dragon"- Raumkapsel sicher zur Erde zurückgekehrt

Eine unbemannte "Dragon"- Raumkapsel ist am Sonntag nach knapp einem Monat im All auf die Erde zurückgekehrt. Nach einer mehr als sechsstündigen Reise zurück zur Erde landete die Kapsel gegen 17 Uhr MEZ vor der Küste Mexikos im Pazifik, wie das US- Unternehmen SpaceX mitteilte. Der letzte Abschnitt vor der Landung wurde von drei riesigen Fallschirmen verlangsamt.