"Dragon"- Raumkapsel im zweiten Anlauf gestartet

Die Rakete wurde an der historischen NASA- Startrampe 39A gezündet, von der unter anderem die Pionierflüge der US- Astronauten zum Mond in den 60er- und 70er- Jahren gestartet waren.

Die Falcon-9-Trägerrakete hob am Sonntag um 9.38 Uhr in Cape Canaveral in Florida ab. Foto: AFP

Am Samstag hatte SpaceX den Versorgungsflug wenige Sekunden vor dem Start verschieben müssen. Als Grund gab SpaceX- Chef Elon Musk Triebwerksprobleme bei der Falcon- 9-Trägerrakete an. Alle technischen Probleme seien am Vorabend gelöst worden, erklärte nun der Leiter des Kennedy Space Center, Bob Cabana von der US- Raumfahrtbehörde NASA.

Elon Musk Foto: Viennareport

Das 2002 von dem Milliardär Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX hat in den vergangenen zwei Jahren mehrere teure Pannen erlitten. Im Juni 2015 explodierte die Falcon- 9-Rakete kurz nach dem Start zu einem Versorgungsflug zur ISS. Im September 2016 explodierte die Trägerrakete, dabei wurde ein 200 Millionen Dollar teurer israelischer Kommunikationssatellit zerstört.