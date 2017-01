Dinos schlüpften erst nach drei bis sechs Monaten

Eine deutlich längere Brutzeit als bis dato angenommen hatten die Eier zumindest einiger Dinosaurier. Mindestens drei bis sechs Monate dauerte es, bis die Jungen schlüpften, berichten Wissenschafter in den "Proceedings" der US- Akademie der Wissenschaften (PNAS). Damit ähnele die Brutdauer der Dinos eher der von Reptilien als der von Vögeln, so die Forscher.