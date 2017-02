Churchill glaubte an Existenz von Aliens

Der frühere britische Premierminister Winston Churchill hat an Außerirdische geglaubt. In einem lange verschollenen Artikel hält der Politiker (1874- 1965) Leben auch auf dem Mars und der Venus für möglich, berichtet der Astrophysiker Mario Livio in der Fachzeitschrift "Nature". Churchills fast 80 Jahre alter Beitrag wurde demnach im Churchill- Museum in Fulton (US- Staat Missouri) wiederentdeckt und durfte von Livio geprüft werden.