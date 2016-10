China schickt Raumschiff mit Astronauten ins All

China hat am Montag eine bemannte Weltraummission gestartet. Das Raumschiff "Shenzhou 11" mit zwei Astronauten an Bord hob mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Raumfahrtzentrum Jiuquan am Rande der Wüste Gobi in Nordwestchina ab, wie der Staatssender CCTV berichtete. Die Kapsel soll innerhalb von zwei Tagen an Chinas neues Raumlabor "Tiangong 2" andocken, das im September ins All geschossen worden war.