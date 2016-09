China nimmt weltgrößtes Radioteleskop in Betrieb

China hat am Wochenende das weltgrößte Radioteleskop in Betrieb genommen. Das Five- hundred- meter Aperture Spherical Telescope (kurz FAST) nahm am Sonntagmittag in einer Bergregion der südwestlichen Provinz Guizhou seine Arbeit auf, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Das kreisrunde Observatorium mit einem Durchmesser von mehr als 500 Metern soll der Erforschung des Weltraums dienen.