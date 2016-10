Chemie- Nobelpreis für molekulare Maschinen

Der Nobelpreis für Chemie 2016 geht zu gleichen Teilen an den Franzosen Jean- Pierre Sauvage, den in den USA tätigen Briten Sir J. Fraser Stoddart und den Niederländer Bernard L. Feringa. Das gab die Königlich- Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Sie werden "für Design und Synthese molekularer Maschinen" ausgezeichnet.