Bub (10) erfindet Gerät gegen Hitzetod im Auto

Der zehnjährige Bishop Curry aus dem US- Bundesstaat Texas hat ein Gerät entwickelt, das Kleinkinder vor dem Hitzetod in Autos schützen soll. Auf die Idee kam der kleine Erfinder, als ein sechs Monate altes Nachbarskind in einem überhitzten Wagen gestorben war. Das Gerät namens "Oasis" verströmt kühle Luft und informiert Eltern und Einsatzkräfte, wenn die Temperaturen im Wagen steigen.