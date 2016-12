Bransons "VSS Unity" absolvierte ersten Gleitflug

Mithilfe des Trägerflugzeugs "WhiteKnightTwo" wurde die "VSS Unity", die äußerlich stark ihrem Vorgänger ähnelt, auf eine Höhe von 50.000 Fuß (rund 15,2 Kilometer) gebracht, wo der Raumgleiter abgekoppelt wurde (siehe Video). Dann kehrten beide Luftfahrzeuge zum Ausgangsflughafen in Kalifornien zurück - die "VSS Unity" ausschließlich gleitend.

Foto: Virgin Galactic

Foto: Virgin Galactic

Foto: Virgin Galactic

Der komplette Test dauerte laut Angaben von Virgin Galactic 80 Minuten, der Gleitflug der "VSS Unity", die dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,6 Mach unterwegs war, rund zehn Minuten. Der Flug war dem Unternehmen zufolge der Auftakt zu einer Reihe von Gleittest. Wann ein "SpaceShipTwo" nach dem Ausklinken erstmals sein Raketentriebwerk zünden wird, ist noch offen.

Foto: Virgin Galactic

Der Vorgänger der VSS Unity", das "SpaceShipTwo" war am 31. Oktober 2014 bei einem Testflug über der Mojave- Wüste im US- Bundesstaat Kalifornien abgestürzt. Dabei kam ein Pilot ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Richard Branson hatte bereits am Tag nach dem Unglück angekündigt, er werde trotz des "schrecklichen Rückschlags" an seinen Plänen für privaten Weltraumtourismus festhalten.

Video: "SpaceShipTwo" bei Testflug abgestürzt

Video: AFP

Die Passagier- Raumfähre soll Privatpersonen bis in rund 110 Kilometer Höhe über der Erde führen. Hunderte Interessenten haben bereits eine Reise reserviert und dafür eine Anzahlung auf den erwarteten Ticketpreis von 250.000 Dollar (knapp 235.000 Euro) geleistet. Auf der Warteliste stehen Medienberichten zufolge Prominente wie der Physiker Stepen Hawking, die Schauspieler Leonardo DiCaprio und Tom Hanks sowie der kanadische Sänger Justin Bieber.